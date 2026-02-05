Ayaris skadad – missar mötet med Crystal Palace

Yasin Ayari kommer inte att komma till spel mot Crystal Palace i helgen.

Detta rapporterar The Athletics Brighton-reporter Andy Naylor.

Foto: Bildbyrån

Yasin Ayari stod för en assist i Brightons kryss mot Everton förra helgen.

Nu när laget åker till London och ställs mot Crystal Palace så saknas dock svensken.

The Athletic-journalisten Andy Naylor rapporterar att Ayari missar matchen på grund av en axelskada han ådrog sig mot Liverpool-klubben.

Hittills den här säsongen har det blivit tre mål och två assist på 21 matcher i Premier League för svensken.