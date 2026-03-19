Beskedet: Chelsea-mittbacken borta i sex veckor

Chelsea meddelar en tråkig nyhet.

Detta rörande mittbacken Trevoh Chalobah – som kommer att bli borta i sex veckor.

– Det är fortfarande en allvarlig skada, säger tränaren Liam Rosenior i ett uttalande.

Det var under tisdagens Champions League-match mellan Chelsea och Paris Saint-Germain som mittbacken Trevoh Chalobah tvingades bli utburen på bår med en skada.

I dag, torsdag, meddelar tränaren Liam Rosenior att Chalobah kommer att bli borta i en och en halv månad, vilket var något av ett glädjande besked under omständigheterna.

– Det är självklart aldrig bra att Trevoh är borta under en period, men lyckligtvis är det inte så allvarligt som vi först befarade, säger han i ett uttalande och fortsätter:

– Det är fortfarande en allvarlig skada, men det handlar om sex veckor, vilket också är en besvikelse. Utifrån var vi var för ett par dagar sedan, direkt efter matchen, är vi dock i en bättre position än vad vi trodde då.

Chelsea är ute ur Champions League efter en klar förlust mot PSG och befinner sig på en sjätte plats i Premier Leauge.