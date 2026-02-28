Beskedet: Erling Haaland missar matchen mot Leeds

I dag gästar Manchester City Leeds United i Premier League.

Då får bortalaget klara sig utan anfallsstjärnan Erling Haaland.

Det står klart efter att ”City” presenterat sin startelva för dagen.

Foto: Alamy

Med 27 omgångar spelade av Premier League befinner sig Manchester City på en andraplats i tabellen, med fem poäng upp till Arsenal som har en match mer spelad.

I dag har man rest till Elland Road för att gästa Leeds United som just nu har sex poäng ner till nedflyttningsplats.

Med en dryg timme kvar till avspark släppte båda lagen sina startelvor. Då stod det klart att fix-stjärnan Erling Haaland inte startar matchen, eller kommer till spel över huvud taget. Detta då han inte är en del av matchtruppen. I hans ställe spelar Omar Marmoush och Rayan Cherki.

I hemmalaget finns, som brukligt, svenske Gabriel Gudmundsson med från start.

Matchen har avspark klockan 18.30.

Startelvor:

Leeds United: Darlow; Gudmundsson, Struijk, Rodon, Justin, Bogle – Aaronson, Gruev, Ampadu, Stach – Calvert-Lewin.

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guéhi, Ait-Nouri – Rodri, Bernardo (C), O’Reilly – Semenyo, Cherki, Marmoush.