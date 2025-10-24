Beskedet: Premier League-tränare straffas

Wolves-tränaren Vitor Pereira drog på sig ett rött kort mot Brighton.

Nu meddelar FA att portugisen tvingas böta.

Foto: Alamy

Wolverhampton har haft en tuff inledning på säsongen i Premier League. På åtta matcher har laget endast lyckats ta två poäng. Förutom laget har även tränaren Vitor Pereira fått allt annat än en smakstart på hösten.

Det var i matchen mot Brighton som Wolves-tränaren kritiserade ett domslut vilket ledde till att han fick syna det röda kortet efter bara 19 minuter. Pereira stängdes av för sitt agerande men nu meddelar FA att det blir ytterligare påföljder.

Förutom avstängningen tvingas Pereira böta 15 000 pund (drygt 187 000 kronor), meddelar det engelska fotbollförbundet.

Nästa match för Wolves är mot Burnley på söndag.