Beskedet: Tottenham-keepern skadad – tvingas till operation

Skadorna fortsätter att hopa sig för Tottenham Hotspur.

Under fredagen står det klart att Guglielmo Vicario blir borta under en längre tid.

Detta då han tvingas till operation.

Under fredagen släppte Italien sin trupp inför det kommande play off-spelet till VM 2026. I den fanns inte Tottenham-målvakten Guglielmo Vicario med, vilket nu har fått sin förklaring.

Via sin hemsida meddelar ”Spurs” att 29-åringen har skadat sig och tvingas till operation.

”Vi kan bekräfta att Guglielmo Vicario kommer att opereras nästa vecka för ett bråck. Det mindre ingreppet för den italienske landslagsmålvakten har planerats för att ha så minimal påverkan på vår säsong som möjligt. Guglielmo kommer att påbörja sin rehabilitering med vår medicinska personal omedelbart, och förhoppningen är att han kan återgå till spel inom nästa månad”, skriver klubben.

Enligt Sky-journalisten Gianluca Di Marzio kommer burväktaren att missa resten av Premier League-säsongen.

Tottenham Hotspur befinner sig på en 16:e-plats i den engelska högstaligan och ställs under helgen mot bottenkonkurrenten Nottingham Forest i en mycket viktig match.