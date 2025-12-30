TV: Semenyo i centrum när Bournemouth och Chelsea kryssade

Antoine Semenyo kan ha spelat sin sista match när hans Bournemouth kryssade mot Chelsea.

Ryktesmannen, som sägs vara mycket nära Manchester City, stod i fokus under drabbningen.

Matchen slutade 2-2.

Foto: Bildbyrån

Antoine Semenyo ryktas vara nära en övergång till Manchester City.



När Bournemouth mötte Chelsea på Stamford Bridge kan det mycket väl ha varit hans sista match.

Semenyo var inblandad i flera avgörande situationer. Redan i den sjätte minuten låg han bakom Bournemouths ledningsmål, när ett långt inkast nådde David Brooks som satte 1–0. Bara tio minuter senare rev han ner Estêvão och gav Chelsea en straff, som Cole Palmer förvaltade till 1–1.

Chelsea tog ledningen i den 23:e minuten genom Alejandro Garnacho, men Bournemouth kvitterade återigen efter ytterligare ett av Semenyos långa inkast.



Matchen slutade 2–2.

Startelvor:



Chelsea: Sánchez – Acheampong, Chalobah, Fofana, Gusto – Caicedo, Fernández – Estêvão, Palmer, Garnacho – Delap



Bournemouth: Petrovic – Jiménez, Senesi, Hill, Truffert – Scott, Tavernier – Brooks, Kluivert, Semenyo – Evanilson