Brighton räddade poäng efter konstnummer: ”Vilket mål”
Brighton tog emot Bournemouth under måndagen.
Matchen slutade 1–1 efter en sen kvittering av hemmalaget.
Charalampos Kostoulas cykelsparkade in 1–1-målet i den 91:a minuten.
Under måndagen ställdes Brighton och Bournemouth mot varandra i Premier League. För Brightons del startade Yasin Ayari på bänken.
Det var Bournemouth som tag i taktpinnen. Efter dryga halvtimmen tilldelades ”The Cherries” en straffspark som Marcus Tavernier förvaltade. Straffbeslutet kritiserades av Sky Sports-experten och ex-spelaren Jamie Carragher.
– Jag tror att den här typen av straff inte skulle ha utdelats för tio år sedan, säger Carragher till Sky Sports.
I den andra halvleken lyckades Brighton kvittera. Matchklockan stod på 91.a minuten när Charalampos Kostoulas cykelsparkade in 1–1-målet.
”Vilket mål”, skriver Sky Sports.
Matchen slutade 1–1 och Brighton-svensken Yasin Ayari var bänkad hela matchen.
