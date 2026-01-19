Brighton räddade poäng efter konstnummer: ”Vilket mål”

Brighton tog emot Bournemouth under måndagen.

Matchen slutade 1–1 efter en sen kvittering av hemmalaget.

Charalampos Kostoulas cykelsparkade in 1–1-målet i den 91:a minuten.

Foto: Alamy

Under måndagen ställdes Brighton och Bournemouth mot varandra i Premier League. För Brightons del startade Yasin Ayari på bänken.

Det var Bournemouth som tag i taktpinnen. Efter dryga halvtimmen tilldelades ”The Cherries” en straffspark som Marcus Tavernier förvaltade. Straffbeslutet kritiserades av Sky Sports-experten och ex-spelaren Jamie Carragher.

– Jag tror att den här typen av straff inte skulle ha utdelats för tio år sedan, säger Carragher till Sky Sports.

I den andra halvleken lyckades Brighton kvittera. Matchklockan stod på 91.a minuten när Charalampos Kostoulas cykelsparkade in 1–1-målet.

”Vilket mål”, skriver Sky Sports.

Matchen slutade 1–1 och Brighton-svensken Yasin Ayari var bänkad hela matchen.