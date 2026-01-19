Prenumerera

Logga in
Foto: Alamy

Brighton räddade poäng efter konstnummer: ”Vilket mål”

Author image
Nilo Ek
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Brighton tog emot Bournemouth under måndagen.
Matchen slutade 1–1 efter en sen kvittering av hemmalaget.
Charalampos Kostoulas cykelsparkade in 1–1-målet i den 91:a minuten.

Foto: Alamy

Under måndagen ställdes Brighton och Bournemouth mot varandra i Premier League. För Brightons del startade Yasin Ayari på bänken.

Det var Bournemouth som tag i taktpinnen. Efter dryga halvtimmen tilldelades ”The Cherries” en straffspark som Marcus Tavernier förvaltade. Straffbeslutet kritiserades av Sky Sports-experten och ex-spelaren Jamie Carragher.

– Jag tror att den här typen av straff inte skulle ha utdelats för tio år sedan, säger Carragher till Sky Sports.

I den andra halvleken lyckades Brighton kvittera. Matchklockan stod på 91.a minuten när Charalampos Kostoulas cykelsparkade in 1–1-målet.

”Vilket mål”, skriver Sky Sports.

Matchen slutade 1–1 och Brighton-svensken Yasin Ayari var bänkad hela matchen.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt