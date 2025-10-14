Brightons ordförande bekräftar: United var intresserade av Baleba

Brightons mittfältstalang Carlos Baleba ryktades under sommaren till Manchester United.

Nu bekräftar Brightons ordförande, Tony Bloom att ryktena stämde.

– Det fanns intresse från Manchester United, men vi sa att han inte var tillgänglig i somras och då gick de vidare, säger Bloom till tidningen The Argus.

Foto: Bildbyrån

Samtidigt är han tydlig med att en försäljning av Baleba förr eller senare är oundviklig.

– De bästa spelarna blir i princip alltid sålda, så länge man inte är Man City, Liverpool, Real Madrid eller PSG. Vår uppgift är att vara så förberedda som möjligt inför det, säger Bloom till den lokala tidningen.

Enligt ESPN satte Brighton i somras en prislapp på 105 miljoner pund – motsvarande cirka 1,35 miljarder kronor på den 20-årige mittfältaren.

Baleba har kontrakt med klubben till sommaren 2028, med option på ytterligare ett år.