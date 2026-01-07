TV: Chelsea föll i derbyt – Cucurella såg rött

Derby på Craven Cottage denna onsdagskväll.

Då tog Fulham samtliga poäng via en 2–1-seger.

Detta efter att Marc Cucurella dragit på sig en utvisning tidigt.

Foto: Bildbyrån

Londonderby denna onsdag då Fulham tog emot Chelsea på Craven Cottage och det började bäst för hemmalaget, detta då Marc Cucurella drog på sig rött kort redan efter 22 minuter.

Spanjoren drog på sig en målchansutvisning efter att ha haft ner Harry Wilson i hemmalaget. Trots det slutade den första halvleken mållös.

Tidigt i den andra halvleken kopplade dock Fulham greppet genom Raul Jimenez, men Chelsea med en man mindre skulle komma tillbaka och kvittera genom Liam Delap med lite mindre än 20 minuter kvar.

Fulham och Harry Wilson skulle dock få det sista ordet.

Detta då walesaren satte dit det matchavgörande 2–1-målet i den 81:a minuten.

