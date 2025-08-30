Chelsea vann – efter VAR-ilska

Chelsea vann mot Fulham.

Matchen kom att handla om ett VAR-beslut.

Chelsea tog emot Fulham under lördagen. I den 23:e minuten tog Fulham ledningen genom Josh King. Målet såg länge ut att stå kvar men då klev VAR in och dömde bort målet.

Detta på grund av att Fulhams Rodrigo Muniz ska ha stämplat Chelseas Trevor Chalobah i en situationen innan Kings mål.

– Det är en katastrof, säger den förre landslagsspelaren Craig Dawson till Sky Sports.

– Jag tycker inte att det är en foul, den ska stå kvar. Jag vet inte var annars anfallaren kan sätta foten, konstaterade ex-domaren Mike Dean på Soccer Saturday.

För Chelseas del blev det huvudbry när nyförvärvet Liam Delap tvingades bryta matchen. Delap ersattes av Tyrique George.

Matchen slutade i favör för Chelsea som genom Joao Pedro och straffmål från Enzo Fernandez, vann med 2–0.