Chelseas Palmer-besked: ”Vi hoppas det”

Cole Palmer är skadad.

Nu hoppas Chelsea-tränaren Enzo Maresca ha honom tillbaka inför Barcelona-matchen.

– Vi tar det dag för dag, säger tränaren enligt Sky Sports.

Foto: Bildbyrån

Chelseas fixstjärna Cole Palmer har missat de nio senaste matcherna för Londonklubben på grund av en skada i ljumsken.

Nu hoppas Chelseas tränare Enzo Maresca att engelsmannen är redo inför Champions League-matchen mot Barcelona den 25 november och mot Arsenal fem dagar senare.

– Vi hoppas det, men vi tar det dag för dag med Cole. Han deltar inte i några träningspass med laget, säger Maresca enligt Sky Sports och tillägger:

– För att vara ärlig skulle jag vilja ha Cole här i morgon. Vi vill ha Cole i varje match. Jag har sagt många gånger att vi är ett bättre lag med Cole.

Chelseas ställs mot Qarabag i Champions League på onsdag klockan 18.45.