Chelseas Palmer-besked: ”Vi hoppas det”
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Cole Palmer är skadad.
Nu hoppas Chelsea-tränaren Enzo Maresca ha honom tillbaka inför Barcelona-matchen.
– Vi tar det dag för dag, säger tränaren enligt Sky Sports.
Chelseas fixstjärna Cole Palmer har missat de nio senaste matcherna för Londonklubben på grund av en skada i ljumsken.
Nu hoppas Chelseas tränare Enzo Maresca att engelsmannen är redo inför Champions League-matchen mot Barcelona den 25 november och mot Arsenal fem dagar senare.
– Vi hoppas det, men vi tar det dag för dag med Cole. Han deltar inte i några träningspass med laget, säger Maresca enligt Sky Sports och tillägger:
– För att vara ärlig skulle jag vilja ha Cole här i morgon. Vi vill ha Cole i varje match. Jag har sagt många gånger att vi är ett bättre lag med Cole.
Chelseas ställs mot Qarabag i Champions League på onsdag klockan 18.45.
Den här artikeln handlar om: