City fortsätter att pressa Arsenal – efter seger mot Brentford

Titelstriden i Premier League fortsätter att leva.

Detta efter att Manchester City besegrat Brentford på hemmaplan.

Siffrorna skrevs till 3-0 – där samtliga mål kom i den andra halvleken.

35 matcher av Premier League har spelats – tre återstår.

Inför dagens matcher stod serieledarna Arsenal på 76 poäng. Tvåan Manchester City hade i sin tur tagit 71 och var pressade till seger hemma mot Brentford.

En sådan skulle man också lösa, med viss problematik. Detta då man inte lyckades få hål på bortalaget och gick in i paus med 0-0.

I den andra akten skulle dock utdelningen komma för Pep Guardiolas lag då Jeremy Doku hittade rätt i den 60:e minuten, Erling Haaland i den 75:e och Omar Marmoush på tilläggstid.

Således skiljer det endast två poäng mellan ”The Gunners” och Manchester City med tre matcher kvar att spela.

Arsenal spelar sin nästa match i ligan under söndagen, mot bottenlaget West Ham United på bortaplan.