City räddade poäng – efter stjärnans blunder

Manchester City tappade poäng i toppstriden.

Under måndagen kryssade City mot Everton.

Manchester City flåsar Arsenal i nacken i kampen om Premier League-titeln. Under måndagen ställdes City mot Everton på bortaplan.

Gästerna tog ledningen i den 43:e minuten efter att Jeremy Doku knorrat in ett distansskott.

I den andra halvleken växlade Everton upp och det blev utdelning. Efter att Citys prestigeförvärv Marc Guehi slagit en alldeles för lös hemåtpass till målvakten, var Thierno Barry på passlig och snappade bollen innan han placerade den i mål.

Kort senare hade Everton vänt när Jake O’Brien nickade in 2–1 på hörna. Med nio minuter kvar satte Barry 3–1.

I den 96:e minuten satte Doku ett blytungt mål vilket innebar att City tog med sig en poäng.



