Premier League är tillbaka efter landslagsuppehållet.
Under lördagen tar Arsenal mot Nottingham Forest på Emirates Stadium, klockan 13.30.
Här är allt du behöver veta.
Arsenal har inlett Premier League-säsongen 2025/26 med två segrar och en förlust. Det innebär att man befinner sig på en tredjeplats inför den fjärde omgången.
Nottingham Forest har i sin tur inlett säsongen med en seger, ett kryss och en förlust – vilket innebär att man just nu innehar tiondeplatsen i tabellen.
Under lördagen ställs de två lagen mot varandra, på Emirates Stadium i London. Matchen har avspark klockan 13.30.
- Arena: Emirates Stadium, London
- Datum: 13 september 2025
- Avsparkstid: 13.30
- Streamingplattform: Amazon Prime
Var kan jag streama Premier League-matchen mellan Arsenal och Nottingham Forest?
Amazon Prime Video äger, tillsammans med Viaplay, rättigheterna till Premier League säsongen 2025/2026. Totalt sett sänder Prime Video 38 Premier League-matcher, samtliga med avspark från 13.00 på lördagar.
För att se matchen behöver du ha ett betalkonto på streaming-plattformen. Kostnaden ligger på 69 kronor i månaden. Matchen sänds även på Teliaplay, förutsatt att du har det ”Stora sportpaketet” där all fotboll från Premier League ingår.
Arsenal mot Nottingham Forest – vad kan man förvänta sig?
Ser man till betting-marknaden är Arsenal stora favoriter mot Nottingham Forest i Premier Leagues fjärde omgång. Senast de två lagen ställdes mot varandra var i Premier League, den 26 februari 2025. Matchen slutade matchen 0-0 på Nottingham Forest hemmaplan, The City Ground.
Förra året slutade Arsenal på en andraplats i Premier League, medan Nottingham Forest skrällde stort och slutade sjua i serien. Det innebar att de kommer att spela ligafasen i Europa League under hösten och vintern. Detta samtidigt som Arsenal spelar ligafasen i Champions League.
I Arsenal finns även svenske Viktor Gyökeres, som lämnade Sporting för London-klubben under sommaren. Enligt The Atheltic-journalisten David Ornstein gick affären loss på 63,5 miljoner euro plus 10 miljoner euro i bonusar. Det är drygt 820 miljoner svenska kronor.
Arsenals fem senaste matcher
- Träningsmatch mot Villarreal. Förlust med 2-3.
- Final av Emirates Cup mot Athletic Club. Seger med 3-0.
- Match mot Manchester United i Premier League. Seger med 1-0.
- Match mot Leeds United i Premier League. Seger med 5-0.
- Match mot Liverpool i Premier League. Förlust med 1-0.
Nottingham Forests fem senaste matcher
- Träningsmatch mot Fiorentina. Oavgjort, 0-0.
- Träningsmatch mot Al-Qadisiyah. Oavgjort, 0-0.
- Match mot Brentford i Premier League. Seger med 3-1.
- Match mot Crystal Palace i Premier League. Oavgjort, 1-1.
- Match mot West Ham United i Premier League. Förlust, 0-3.
