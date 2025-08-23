”De har kollapsat” – hårda orden efter Potters mardrömsstart

West Ham föll tungt i London-derbyt mot Chelsea.

Efter två matcher under Graham Potter står laget på 1–8 i målskillnad – vilket lett till kritik.

– Hans spelare har kollapsat, säger tidigare Arsenalspelaren Alan Smith i BBC.



Graham Potter har fått en mardrömsstart i West Ham. Efter premiärförlusten mot Sunderland (0–3) förlorade man med 1–5 i London-derbyt mot Chelsea.

Potters lag har nu 1–8 i målskillnad efter två spelade matcher och kritiken lät inte vänta på sig.

– Potter har till viss del händerna bakbundna med de spelare som kommer in i klubben och bristen på nyförvärv. Men hans spelare har kollapsat. De har verkligen kollapsat framför våra ögon. Det här håller på att bli förnedrande för West Ham-fansen. Det är ett London-derby och de blir utklassade, säger tidigare Arsenalspelaren Alan Smith i BBC.

Som extra salt i såren fick tränaren också höra hånfulla ramsor från motståndarfansen. Chelsea-supportrarna skanderade sarkastiskt:

– Det finns bara en Graham Potter.