Dyche rasande efter Uniteds mål: ”Det måste förändras”

Nottingham Forest kryssade mot Manchester United.

Ett av Uniteds mål kom på hörna – till Forest-tränaren Sena Dyches ilska.

– Jag kan bara inte förstå det, säger han enligt Daily Mail.

Foto: Bildbyrån

Manchester United räddade ett kryss mot Nottingham Forest under lördagen. United gjorde öppningsmålet i matchen på hörna genom Casemiro. I situationen innan bedömdes bollen vara utanför kortlinjen när Forest-spelaren Nicolo Savona hållit den i spel.

Efter matchen var Nottingham Forests tränare Sean Dyche upprörd att VAR inte kunde gå in och undersöka om bollen var över kortlinjen eller inte.

– Det måste förändras. Du behöver inte tre minuter för att titta på det, det är ett väldigt enkelt ögonblick. Jag kan bara inte förstå det. Du är assisterande domare, du är drygt 70 meter bort, du har ett mål och ett nät i vägen men tydligen kan du se, säger Dyche enligt Daily Mail.

– Någon måste kunna upphäva de här besluten, bara riktigt snabbt, det kommer att vara fem sekunder, tillägger han.

Matchen slutade 2–2.