Elanga hyllas: ”Anthony är en enastående spelare”

Anthony Elanga har varit ifrågasatt i Newcastle.

Tränaren Eddie Howe väljer att ge svensken ros.

– Inte det minsta tvivel på hans kvaliteter, säger Howe på en presskonferens.

Foto: Alamy

I somras blev Anthony Elanga klar för Newcastle United. Detta efter att ha varit en av Nottingham Forests utmärkande spelare.

Väl i Newcastle har den svenske yttern blivit ifrågasatt. Den tröga starten har lett till kritik från olika håll men tränaren Eddie Howe försvarar sitt nyförvärv.

– Anthony är en enastående spelare och långsiktigt har jag inte det minsta tvivel på hans kvaliteter. Han är inne i en acklimatiseringsperiod och anpassar sig, säger Newcastle-tränaren på en presskonferens.

Howe fortsätter:

– Men om du tittar på höjdpunkter från hans insatser så ser du att han har slagit en del fantastiska inlägg som vi borde gjort mål på.

Samtidigt menar tränaren att de arbetar med samtliga i yttrar i laget.

– Vi har möten med våra yttrar hela tiden, både individuellt och som grupp. Vi arbetar konstant med alla faser av vårt spel.

Newcastle ställs mot Benfica i Champions League på tisdag klockan 21.00.