Elangas Nottingham tappade poäng i tabelltoppen

Nottingham Forest jagar en plats i Champions League.

Under måndagen hade man chans att ta tre nya poäng.

Istället fick man med sig en poäng från Selhurst Park, mot Crystal Palace.



Efter en första, mållös, halvlek skulle saker och ting ta fart i den andra när Crystal Palace tog emot Nottingham Forest i Premier League.



Matchens första mål kom efter en timmes spel, då hemmalaget tilldömdes en straff – efter att domaren först friat situationen men VAR-rummet ändrat beslutet.



Straffsparken tog Eberechi Eze hand om – och visade inga nerver när han gjorde 1-0 för sitt Palace.



Därefter skulle det inte dröja länge innan Nottingham Forest vaknade till liv.



I den 64:e matchminuten nådde mittbacken Murillo högst på en hörna och skickade in kvitteringsmålet.



Det blev matchens sista fullträff och lagen fick dela på poängen. Således tappade Forest viktiga poäng i jakten på en plats i Champions League nästa år.



Just nu är man sexa i Premier League med två poäng upp till Chelsea på CL-plats. Crystal Palace är tolva i serien och har inte mycket att spela för tabellmässigt.



Crystal Palace möter Tottenham i nästa match borta söndag 11 maj. Nottingham Forest möter samma dag Leicester hemma.