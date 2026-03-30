Elva Arsenalspelare har lämnat återbud till sina landslag

Arsenal går för sin första Premier League-titel sedan 2004.

Nu har tio av klubbens spelare lämnat återbud till sina landslag.

Med sju omgångar kvar att spela av Premier League har en stor andel av spelarna i Arsenal rest iväg på landslagssamling.

Detta i vad som är den sista samlingen inför sommarens världsmästerskap i USA, Mexiko och Kanada.

För spelarna i ”The Gunners” har dock den pågående samlingen varit något av en olycklig sådan, då en hel drös har tvingats lämna återbud.

Totalt sett handlar det om elva spelare som antingen inte har rest iväg till sina landslag eller återvänt från dem.

Spelarna i fråga är:

Gabriel Magalhães

Piero Hincapié

Declan Rice

William Saliba

Jurriën Timber

Eberechi Eze

Martín Zubimendi

Martin Ødegaard

Bukayo Saka

Leandro Trossard

Noni Madueke



