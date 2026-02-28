Emery efter smällen: ”Förlorat chansen att vinna titeln”

Aston Villa slåss om topplaceringar i Premier League.

Under fredagen föll laget mot jumbon Wolverhampton.

– Vissa kanske känner att vi förlorat chansen att vinna titeln i Premier League, säger tränaren Unai Emery enligt Sky Sports.

Foto: Alamy

Aston Villa har stått för en stark säsong i Premier League. Birminghamklubben har lyckats cementera en plats där de konkurrerar med flera lag om topp-fem-placeringar.

I fredagens match mot ligajumbon Wolverhampton låg favoritskapet på Villa. Då skrällde Wolves och vann med 2–0 hemma på Molineux.

Efter matchen blickade Aston Villas huvudtränare Unai Emery tillbaka på den starka prestationen under säsongen.

– Vi kan inte känna oss frustrerade. Vissa kanske känner att vi förlorat chansen att vinna titeln i Premier League. För två månader sedan tävlade vi mot Arsenal och Manchester City, säger Emery enligt Sky Sports och fortsätter:

– Någon, till och med jag själv, säger: kanske kan vi. Vissa supportrar kanske drömde om det. Nu när vi inte har möjlighet att kämpa om Premier League, kan vissa känna sig frustrerade, till och med jag själv eftersom jag har mina drömmar.

Efter att drömmen om att ta en Premier League-titel gått i spillror vill Emery rikta in sig på att försvara sin plats för att nå spel i Champions League.

– För en månad sedan drömde jag om att vinna Premier League. Nu ligger vi i snitt bland de fem bästa. Liverpool, Chelsea, Manchester United. De försöker nå oss, för dem är det en prioritet att ta sig till Champions League.

Aston Villa ligger trea i tabellen med tre poäng ner till fyran Manchester United och tio poäng upp till ettan Arsenal.