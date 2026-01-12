Expertens kritik: ”Dysfunktionell miljö”

Victor Nilsson Lindelöf går som tåget i Aston Villa.

Då ställer sig Martin Åslund kritisk till mittbackens tid i Manchester United.

– Varför bytte han inte tidigare?, frågar sig experten i Viaplays TikiTaka-studio.

Den svenske landslagsspelaren och lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf, 31, har lämnat Manchester United efter åtta år i klubben. Mittbacken spelar numera sin fotboll i Premier League-konkurrenten Aston Villa, och där har det blivit storsuccé.

”VNL” har spelat 90 minuter i de sex senaste Premier League-matcherna, samtidigt som Aston Villa skuggar Manchester City på andraplatsen i ligatabellen.

– Han har varit bra. Att spela med en tydlig ram, som han får nu, vad mycket lättare det är att spela. Vad har vi i Sverige gått miste om när den här generationens bästa mittback har spenderat alldeles för mycket tid i en dysfunktionell miljö? Det är sorgligt och synd, säger experten Martin Åslund i Viaplays TikiTaka-studio.

TV-experten Åslund riktar kritik mot Nilsson Lindelöfs tidigare klubb, Manchester United, och mittbackens tid i den engelska giganten.

– Varför stannade han så länge? Jag förstår att United är en superstor klubb och en mäktig miljö. Det kan jag verkligen förstå. Men varför bytte han inte tidigare?

Aston Villa är trea i Premier League-tabellen efter 21 spelade omgångar, på samma poäng som Manchester City på andraplats.