FD:s avslöjande bekräftat – Bergvall förlänger med Spurs 

Lucas Bergvall har imponerat under sin första tid i Tottenham Hotspur.

Nu belönas 19-åringen med ett nytt kontrakt, precis som FotbollDirekt avslöjade i början på april.

– Det här året beslutar jag mig för att stanna här, säger Bergvall i ett uttalande.

Lucas Bergvalls första år i London har utvecklat sig på ett sätt som överträffar alla förväntningar. Den 19-årige svensken har gått från att vara en allsvensk spelare till att ta en ordinarie plats i Premier League-laget Tottenham Hotspur – allt på bara lite drygt ett halvår.



Detta har också medfört att han nu belönas med ett nytt kontrakt – till och med 2031. Det meddelar Spurs under tisdagen.



– Förra året beslutade jag mig för att komma hit. Det här året beslutar jag mig för att stanna här, säger han i ett uttalande.



FotbollDirekt kunde, redan i början på april, berätta att ett nytt kontrakt var på väg för mittfältaren som värderas till 700 miljoner kronor.



Det var under den förra sommaren som Bergvall lämnade Djurgården för att spela i det vita London-laget. Under den pågående säsongen har han gjort en plats i startelvan till sin så gott som hela tiden och ses alltså som ordinarie.



”Vi är glada över att kunna presentera att Lucas Bergvall skrivit på ett nytt kontrakt med klubben”, skriver Tottenham på sin hemsida.



Lucas Bergvall står noterad för ett mål och fyra assist på 45 tävlingsmatcher i Tottenham Hotspur.