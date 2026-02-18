Fem Arsenal-spelare kan missa kvällens match

I kväll ställs Wolverhampton Wanderers mot Arsenal i Premier League.

Då kan bortalaget bli illa tvungna att klara sig utan fem spelare.

Det rapporterar Daily Mirror.

Foto: Bildbyrån

Under onsdagskvällen har Arsenal chans att rycka i toppen av Premier League och skaffa sig ett större försprång ner till tvåan Manchester City.

Detta då man ställs mot ligajumbon Wolverhampton Wanderers på Molineux Ground under onsdagskvällen.

Däremot kan Mikel Artetas lag tvingas klara sig utan hela fem spelare, som dras med olika typer av skador.

Detta i form av Martin Ødegaard som har bekräftats blir borta till kvällens match, Riccardo Calafiori vars status inte står helt klar, Kai Havertz

som ser ut att vara tillbaka till helgen, Mikel Merino som har opererat sig samt Max Dowman som rehabiliterar en skada.

Matchen mellan Wolves och Arsenal har avspark klockan 21.00.