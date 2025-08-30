Fernandes räddade United – avgjorde på sen straff

Manchester United var på väg mot ännu ett fiasko men Bruno Fernandes blev räddaren i nöden när han satte en straff i den 97:e minuten.

Därmed avgjorde han när United besegrade Burnley med 3-2 på Old Trafford.

Matchen inleddes lovande för United med ett tidigt självmål från Burnley, men glädjen blev kortvarig. Matheus Cunha tvingades av planen med en skada, och Burnley kvitterade först till 1–1 och senare till 2–2, vilket satte press på hemmalaget.

United hålla ihop laget och skapade flera chanser. På stopptid, i den 97:e minuten, fick de en sista möjlighet på straff. Fernandes tog ansvaret och rullade säkert in bollen, vilket gav United årets första seger i ligan.

Segern ger laget fyra poäng på tre matcher och ett välbehövligt uppsving efter förlusten mot Grimsby Town i ligacupen tidigare i veckan.