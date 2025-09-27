Fernandes straffsumpare när United föll

Manchester United föll mot Brentford.

United-kaptenen Bruno Fernandes missade straff.

Matchen slutade 3–1 till Brentford.

Foto: Bildbyrån

Manchester United kom inför matchen mot Brentford från en seger mot Chelsea. Men vinsten i den förra omgången hjälpte inte under lördagens drabbning.

Brentford tog ledningen i redan i den nionde minuten genom Igor Thiago. Tolv minuter senare slog Thiago till igen och det stod 2–0 till Londonklubben.

United svarade med en reducering efter dryga halvtimmen spelad av nyförvärvet Benjamin Sesko. Vilket blev resultatet i halvtid.

I den andra halvleken tilldelades Manchester United en straff efter att James Collins dragit ner Bryan Mbuemo. Då klev lagkaptenen Bruno Fernandes upp för att kvittera i matchen men Brentford-keepern Caoimhin Kellher räddade.

Efter straffen fortsatte United att jaga en kvittering men i stället blev det en utökning av Brentford genom Mathias Jensen. Slutresultatet blev 3–1 och förlusten var Uniteds tredje den här säsongen på sex matcher.