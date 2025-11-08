Fiasko för Arsenal – Sunderland kvitterade på övertid

Sunderland stod för en rejäl skalp under lördagen.

Detta då man spelade lika mot Arsenal.

Stor hjälte för nykomlingen blev Brian Brobbey som kvitterade på övertid.

Det såg ut att bli förlust för Sunderland mot Arsenal i Premier League under lördagen. Bortalaget ledde med 1–2 i slutet av matchen men på övertid slog Brian Brobbey till, gjorde 2–2 och räddade en poäng för Sunderland.

Först skulle dock Daniel Ballard göra 1–0 till Sunderland i den 36:e minuten. Efter det dröjde det till den 54:e minuten nätade Bukayo Saka och kvitterade för Arsenal. 20 minuter senare gav Leandro Trossard Arsenal ledningen.

Kvitteringen kom som sagt på tilläggstid när Brian Brobbey fastställde slutresultatet till 2–2. Det innebar Sunderlands fjärde oavgjorda match den här säsongen.

I tabellen återfinns Sunderland på en tredjeplats. Arsenal leder alltjämt Premier League – med sju poäng ner till Manchester City som har en match mindre spelad.

