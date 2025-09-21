Flera Premier League-klubbar jagar Sancet

Fera Premier League-klubbar har fått upp ögonen för Athletic Bilbaos offensive mittfältare Oihan Sancet, 25.

Bland andra är London-rivalerna Arsenal och Tottenham intresserade.



Oihan Sancet, 25, har under de senaste åren utvecklats till en nyckelspelare för Athletic Bilbao. Förra säsongen noterades han för 15 mål och en assist på 29 La Liga-matcher, varav 19 från start.

Nu rapporterar det att flera Premier League-klubbar visar intresse för den offensive mittfältaren. London-rivalerna Arsenal och Tottenham, samt Manchester United och Aston Villa, ska alla vara ute efter spanjoren.

Enligt uppgifterna innehåller Sancets kontrakt en utköpsklausul på 80 miljoner euro, motsvarande cirka 884 miljoner kronor. Om Athletic Bilbao kräver hela summan eller kan tänka sig ett lägre pris är ännu oklart, och ingen klubb sägs ligga bäst till i jakten.

Sancets kontrakt med Bilbao sträcker sig till sommaren 2032.