Född 2010 – tränat med Manchester Uniteds A-lag

JJ Gabriel kan vara ett namn som är värt att lägga på minnet.

Den 15-årige supertalangen har nämligen redan fått träna med Manchester Uniteds A-lag.

Foto: Bildbyrån

15-årige JJ Gabriel tillhör Manchester Uniteds U18-lag och i U18 Premier League den här säsongen har han gjort succé.

Anfallaren står hittills noterad för sju mål och en assist på sex matcher, detta har inte heller gått obemärkt förbi inom klubben.

Han bekräftar nämligen via sociala medier att han fått chansen att träna med klubbens A-lag.

Enligt rapporter i Storbritannien ska intresset för supertalangen vara stort, men United jobbar hårt för att lyckas behålla honom.