Förre lagkamraten om Gyökeres succé: ”Ska bli bäst”

Viktor Gyökeres lämnade Coventry för succén i Sporting 2023.

Redan i Championship-klubben kunde hans tidigare lagkamrat Martyn Waghorn spå en framgångsrik framtid.

– Precis som med allt han gjorde kunde jag se honom bli en toppanfallare, säger Waghorn i podcasten Under the Cosh.

Foto: Bildbyrån

Viktor Gyökeres blev en omtalad spelare när han efter sin succé i Sporting lämnade för Premier League och Arsenal i somras. Det var inte första gången den svenska anfallaren skulle spela i England. Innan tiden i Portugal öste han in mål i Championship-klubben Coventry.

Nu berättar hans förre lagkamrat Martyn Waghorn om Viktor Gyökeres i Coventry. Waghorn menar att han såg Gyökeres drivkraft som en avgörande faktor att ta honom till toppen.

– Mentaliteten, ja. Han var en maskin, Skickligheten på den tiden, nej, säger Waghorn i podcasten Under the Cosh och fortsätter:

– Vik var otrolig. Precis som med allt han gjorde kunde jag se honom bli en toppanfallare. Jag trodde inte ens att han inom tre år skulle vara i Sporting i Champions League.

”Han var ond”

Waghorn berättar att han inte trodde att Gyökeres skulle ta sig till Champions League och bli en av de dyraste anfallarna i Premier League. Men han fick glimtar av det på Coventrys träningar.

– Han sa bara: ”Jag ska bli bäst”, och jag sa bara: ”Okej kompis, vad du vill”, säger Waghorn och avslutar:

– Han sa det med så mycket övertygelse och när han tränade var han ”ond”. Han hade den där blicken i ögonen som: ”Jag ska döda dig”, och det var så han tränade. Han är galen men han trodde på sig själv och ja, otroligt. Och vilken fantastisk kille också. Han är en rolig kille.

Viktor Gyökeres noterades för 43 mål och 17 framspel på 116 tävlingsmatcher i Coventry.

Den här säsongen har han gjort sex mål på 16 matcher i Arsenal.