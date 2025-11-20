Förre Liverpool-stjärnan minns bråket: ”Riktigt förbannad”

Sadio Mané och Mohamed Salah var parhästar i Liverpool undr Jürgen Klopp.

Senegalesen minns en händelse när det uppstod irritation mellan dem.

– Jag var riktigt, riktigt förbannad efter matchen, säger Mané enligt Talksport.

Foto: Bildbyrån

Sadio Mané lämnade Liverpool för Bayern München 22. Innan flytten var han med när Liverpool tog Champions League-titeln 2019 och året efter en Premier League-titel.

Senegalesen bildade fronttrio med Roberto Firmino och Mohamed Salah. Tillsammans öste de in mål under tränaren Jürgen Klopp – men Mané minns en match där det uppstod ilska gentemot Salah. Det var i Liverpools match mot Burnley 2019 som Mané förväntade sig få en passning av Salah, vilket han inte fick.

På bänken kunde senegalesen synas skrika och vara upprörd.

– Jag var riktigt, riktigt förbannad efter matchen. Och nästa dag kom han till mig. Han ville prata med mig, men han visste inte när. Han tror fortfarande att jag är arg på honom för att vi inte sågs, vi gick hem, säger han enligt Talksport.

Kommit ännu närmare varandra”

Trots dispyten tror Mané att det förde dem samman ännu mer.

– Jag tror att vi har kommit ännu närmare varandra sedan den här dagen. Och ibland händer det, som anfallare, oftast när man ser bollen, ser man ingen. Så för mig gjorde han det inte personligen.

Mané gjorde 120 mål på 269 matcher för Liverpool. Just nu huserar han i saudiska Al Nassr.