Frank var aktuell för United: ”Fick inte jobbet”

Thomas Frank var eftertraktad efter hans succé i Brentford förra säsongen.

Innan dansken blev klar för Spurs, var han aktuell för Manchester United och Chelsea.

– Jag vet att jag inte fick något av jobben, men det var ändå enormt stort, säger han enligt danska TV2.

Foto: Alamy

Thomas Frank tog Brentford från Championship till ett konkurrenskraftigt lag i Premier League.

Efter succén i Brentford i fjol kopplades dansken ihop med flera klubbar. I sin självbiografi avslöjar han att han intervjuades av både Manchester United och Chelsea.

– Att sitta ner och prata med två av de tio största klubbarna i världen, med två timmars mellanrum, är ganska unikt, säger Frank enligt danska TV2 och fortsätter:

– Jag vet att jag inte fick något av jobben, men det var ändå enormt stort.

Thomas Frank landade till slut i Tottenham inför säsongen 2025/2026. han förklarar att han intervjuades av United och Chelsea samma dag som han blev klar för Spurs.

– Jag minns att jag gick genom Battersea Park mellan de två intervjuerna och tänkte: ”Thomas Frank jävla Frederiksværk – upplever jag verkligen det här”.

Tottenham ligger på en femteplats i Premier League.