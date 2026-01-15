Franks besked om Richarlison: ”Borta upp till sju veckor”

Tottenham får klara sig utan Richarlison under en längre tid.

Forwarden har drabbats av en skada i baksida lår som väntas hålla honom borta i flera veckor.



Richarlison blir otillgänglig för Tottenham under en period framöver. Den 28-årige brasilianaren har drabbats av en skada i baksida lår, och tränaren Thomas Frank uppger att frånvaron kan sträcka sig upp till sju veckor.

– ”Richy” fick tyvärr en skada i baksida lår och den kommer hålla honom borta i upp till sju veckor, säger Frank enligt Football London.

Richarlison har varit en viktig pjäs för Spurs den här säsongen, med åtta mål och tre assist på 31 tävlingsmatcher.

Tottenham befinner sig i nuläget på plats 14 i Premier League och får nu hantera ytterligare en frånvaro i en kritisk period.