Garnacho: ”Ibland måste man förändra saker”

Alejandro Garnachos flytt från Manchester United var infekterad.

Men Chelsea-yttern ångrar inte sin exit.

– Det var ett enkelt beslut, säger han enligt The Guardian.

Foto: Alamy

Det var i somras som den dåvarande Manchester United-spelaren Alejandro Garnacho, 21, hade hamnat i onåd med tränaren Ruben Amorim. Den portugisiska bossen kritiserade yttern öppet, och en flytt för Garnacho väntades bli oundviklig.

Sagt och gjort, 21-åringen lämnade Manchester United för Premier League-konkurrenten Chelsea. Nästan ett halvår senare öppnar Garnacho upp om den infekterade flytten från Old Trafford.

– Ibland i livet måste man förändra saker för att ta ett steg framåt eller förbättra sig som spelare. Jag tror att det var rätt tillfälle och rätt klubb, så det var ett enkelt beslut. Jag kom hit för att spela min fotboll och visa folk vilken spelare jag är, säger han på en presskonferens enligt The Guardian.

Foto: Alamy

”Jag kommer bli bättre”

Men någon vidare succé i Chelsea har det inte blivit ännu. Alejandro Garnacho har delvis förpassats till bänken under sin nya tränare, Enzo Maresca, men han insisterar samtidigt på att relationen med Chelsea-coachen är bra.

– Det viktigaste är självförtroendet. Maresca pratar med mig varje vecka och jag tror att vi kommer bli bättre, jag som spelare och laget tillsammans, med tiden. Vi började säsongen för tre månader sedan så det handlar om att bygga upp förtroendet mellan tränaren och spelaren, säger han.