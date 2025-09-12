Guardiola slår ner Isak-jublet: ”Haaland är bäst”

Liverpool-tränaren Arne Slot anser att Alexander Isak är världens bäste anfallare.

Det håller inte City-bossen Pep Guardiola med om.

– Haaland är bäst, säger Guardiola till Sky Sports.

Foto: Alamy

Alexander Isak blev Premier Leagues dyraste värvningen när han köptes loss av Liverpool i en affär värd drygt 1,6 miljarder kronor.

Liverpool-tränaren Arne Slot beskriver den svenske forwarden som världens bästa.

– Kanske världens bästa anfallare, säger Slot inför matchen mot Burnley.

Frågan om Alexander Isaks kvalitet fick även Manchester Citys tränare Pep Guardiola inför deras match mot Manchester United. Då menar Guardiola att deras anfallare Erling Haaland är bättre.

– Lite ovanför, säger Guardiola om sin norske anfallare.

– Jag har svarat på det här förut, Isak är en exceptionell spelare. Erling (Haaland) som anfallare är bäst. Självklart måste Isak vara en toppspelare för vad de betalar. Självklart. En annan kommer att säga Mbappé, en annan Messi eller Cristiano. Det är okej. Det är ett åsiktsspel. Alla har sin rätt

Erling Haaland noterades för 22 mål förra säsongen i Premier League. Alexander Isak gjorde 23.