Foto: Alamy

Gudmundsson startar mot Manchester United

Nilo Ek
Manchester United tar emot Leeds United.
Då startar Gabriel Gudmundsson för bortalaget.

Foto: Alamy

Under måndagen tar Manchester United emot Leeds United i Premier League.

När startelvorna presenterats stod det klart att svenske Gabriel Gudmundsson startar för Leeds.

I Manchester United gav tränaren Michael Carrick förtroendet till Manuel Ugarte då Kobbie Mainoo saknas i truppen. Dessutom petades Bryan Mbeumo.

Startelvor:

Manchester United: Lammens – Mazraoui, Yoro, Martinez, Shaw – Casemiro, Ugarte, Fernandes – Amad, Cunha, Sesko.

Leeds United: Darlow, Bogle, Gudmundsson, Ampadu, Struijk, Calvert-Lewin, Aaronson, Bijol, Okafor, Tanaka, Justin

