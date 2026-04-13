Gudmundsson startar mot Manchester United
Under måndagen tar Manchester United emot Leeds United i Premier League.
När startelvorna presenterats stod det klart att svenske Gabriel Gudmundsson startar för Leeds.
I Manchester United gav tränaren Michael Carrick förtroendet till Manuel Ugarte då Kobbie Mainoo saknas i truppen. Dessutom petades Bryan Mbeumo.
Startelvor:
Manchester United: Lammens – Mazraoui, Yoro, Martinez, Shaw – Casemiro, Ugarte, Fernandes – Amad, Cunha, Sesko.
Leeds United: Darlow, Bogle, Gudmundsson, Ampadu, Struijk, Calvert-Lewin, Aaronson, Bijol, Okafor, Tanaka, Justin
