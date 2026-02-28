Gudmundsson: ”Vi har ändrat systemet”

Leeds har klättrat i tabellen.

Gabriel Gudmundsson förklarar varför.

– Vi håller alltid ihop, oavsett vad, säger svensken till Sky Sports.

Foto: Bildbyrån

Leeds hade en kämpig inledning på säsongen i Premier League. Nykomlingarna låg länge under nedflyttningsstrecket. Efter årsskiftet har poängskörden blivit bättre och inför lördagens match mot Manchester City ligger Leeds på en 15:e plats med sex poäng ner till nedflyttningsplats.

Leeds-svensken Gabriel Gudmundsson berättar vad det är som ligger bakom lyftet.

– Vi har ändrat systemet. Vi har mycket förtroende för det, särskilt med tanke på matcherna vi har haft direkt mot Chelsea och Liverpool, säger Gudmundsson till Sky Sports och fortsätter:

– Det här är ett riktigt bra gäng vi har, vi håller alltid ihop, oavsett vad.

Nu ställs Leeds mot tabelltvåan Manchester City.

– Det är mer press på dem. Fansen pressar oss alltid en eller två procent mer vilket vi verkligen behöver i de här matcherna.

Matchen mellan Leeds och Manchester City startar 18.30.