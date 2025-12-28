Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

TV: Gudmundssons Leeds kryssade mot Sunderland

Author image
Rasmus Hjortling
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Gabriel Gudmundssons Leeds fick med sig en poäng mot Sunderland denna söndag.
Detta efter en kvittering tidigt i den andra halvleken.

Foto: Bildbyrån

Nykomlingsmöte på Stadium of Light denna söndag mellan Sunderland och Leeds United med Gabriel Gudmundsson från start.

Hemmalaget började bäst och tog ledningen i den 28:e minuten genom Simon Adingra, en ledning som stod sig till paus.

Tidigt i den andra halvleken kvitterade dock bortalaget genom Dominic Calvert-Lewin och Leeds hade sedan flera chanser att avgöra matchen, men slutresultatet blev 1–1.

Gudmundsson startade som sagt för Leeds och svensken spelade hela matchen.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt