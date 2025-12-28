TV: Gudmundssons Leeds kryssade mot Sunderland

Gabriel Gudmundssons Leeds fick med sig en poäng mot Sunderland denna söndag.

Detta efter en kvittering tidigt i den andra halvleken.

Foto: Bildbyrån

Nykomlingsmöte på Stadium of Light denna söndag mellan Sunderland och Leeds United med Gabriel Gudmundsson från start.

Hemmalaget började bäst och tog ledningen i den 28:e minuten genom Simon Adingra, en ledning som stod sig till paus.

Tidigt i den andra halvleken kvitterade dock bortalaget genom Dominic Calvert-Lewin och Leeds hade sedan flera chanser att avgöra matchen, men slutresultatet blev 1–1.

Gudmundsson startade som sagt för Leeds och svensken spelade hela matchen.