Gyökeres spelar från start när Arsenal gästar Newcastle
Under söndagen tar Newcastle United mot Arsenal i Premier League.
Då spelar en svensk från start – i form av Viktor Gyökeres.
Matchen har avspark 17.30.
Med fem matcher spelade av Premier League har Arsenal tagit tio poäng.
Newcastle har i sin tur spelat hem sex på lika många matcher – och tar idag mot laget från London på St James’ Park.
Då står det klart att Mikel Arteta ställer upp med Viktor Gyökeres från start – medan Anthony Elanga inleder på hemmalagets bänk.
Startelvor:
Newcastle: Pope – Livramento, Thiaw, Botman, Burn – Guimaraes, Tonali, Joelinton – Murphy, Woltemade, Gordon.
Arsenal: Raya – Timber, Mosquera, Magalhaes, Calafiori – Zubimendi, Rice, Eze – Saka, Gyökeres, Trossard.
