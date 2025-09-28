Prenumerera

Foto: Alamy

Gyökeres spelar från start när Arsenal gästar Newcastle

Redaktionen
Under söndagen tar Newcastle United mot Arsenal i Premier League.
Då spelar en svensk från start – i form av Viktor Gyökeres.
Matchen har avspark 17.30.

Sure! Here is the translation: "LONDON, UK - 13 september 2025: Viktor Gyökeres från Arsenal under Premier League-matchen mellan Arsenal FC och Nottingham Forest FC på Emirates Stadium."
Foto: Alamy

Med fem matcher spelade av Premier League har Arsenal tagit tio poäng.

Newcastle har i sin tur spelat hem sex på lika många matcher – och tar idag mot laget från London på St James’ Park.

Då står det klart att Mikel Arteta ställer upp med Viktor Gyökeres från start – medan Anthony Elanga inleder på hemmalagets bänk.

Startelvor:

Newcastle: Pope – Livramento, Thiaw, Botman, Burn – Guimaraes, Tonali, Joelinton – Murphy, Woltemade, Gordon. 

Arsenal: Raya – Timber, Mosquera, Magalhaes, Calafiori – Zubimendi, Rice, Eze – Saka, Gyökeres, Trossard. 

