Gyökers från start för Arsenal mot Fulham

Viktor Gyökeres hade inget roligt landslagsuppehåll.

Nu är han tillbaka hos Arsenal och det vankas Premier League-fotboll.

Svensken finns med från start i återstarten mot Fulham.

Viktor Gyökers och det svenska herrlandslaget hade det ordentligt jobbigt under den gångna landslagssamlingen.

Efter fiasko-kvalet så är nu svensken tillbaka i London med sitt klubblag Arsenal och där väntar ikväll bortamöte med Fulham.

Som förväntat så finns svensken med från start inför mötet på Craven Cottage.

STARTELVOR:

Fulham: Leno – Castagne – Andersen – Cuenca – Sessegnon – Cairney – Berge – Wilson – King – Iwobi – Jimenez.

Arsenal: Raya – Timber – Saliba – Gabriel – Calafiori – Zubimendi – Rice – Saka – Eze – Trossard – Gyökeres.