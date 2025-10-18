Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Gyökers från start för Arsenal mot Fulham

Author image
Rasmus Hjortling
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Viktor Gyökeres hade inget roligt landslagsuppehåll.
Nu är han tillbaka hos Arsenal och det vankas Premier League-fotboll.
Svensken finns med från start i återstarten mot Fulham.

Foto: Bildbyrån

Viktor Gyökers och det svenska herrlandslaget hade det ordentligt jobbigt under den gångna landslagssamlingen.

Efter fiasko-kvalet så är nu svensken tillbaka i London med sitt klubblag Arsenal och där väntar ikväll bortamöte med Fulham.
Som förväntat så finns svensken med från start inför mötet på Craven Cottage.

STARTELVOR:

Fulham: Leno – Castagne – Andersen – Cuenca – Sessegnon – Cairney – Berge – Wilson – King – Iwobi – Jimenez.

Arsenal: Raya – Timber – Saliba – Gabriel – Calafiori – Zubimendi – Rice – Saka – Eze – Trossard – Gyökeres.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt