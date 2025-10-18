Gyökers från start för Arsenal mot Fulham
Viktor Gyökeres hade inget roligt landslagsuppehåll.
Nu är han tillbaka hos Arsenal och det vankas Premier League-fotboll.
Svensken finns med från start i återstarten mot Fulham.
Viktor Gyökers och det svenska herrlandslaget hade det ordentligt jobbigt under den gångna landslagssamlingen.
Efter fiasko-kvalet så är nu svensken tillbaka i London med sitt klubblag Arsenal och där väntar ikväll bortamöte med Fulham.
Som förväntat så finns svensken med från start inför mötet på Craven Cottage.
STARTELVOR:
Fulham: Leno – Castagne – Andersen – Cuenca – Sessegnon – Cairney – Berge – Wilson – King – Iwobi – Jimenez.
Arsenal: Raya – Timber – Saliba – Gabriel – Calafiori – Zubimendi – Rice – Saka – Eze – Trossard – Gyökeres.
