Howe inlagd på sjukhus – missar två matcher

Newcastle besegrade manchester United i helgen.

Då saknades Newcastle-tränaren Eddie Howe.

Engelskmannen var inlagd på sjukhus efter en lunginflammation

Newcastles tränare Eddie Howe saknades när de vann mot Manchester United i Premier League. han ersattes av assisterande tränare Jason Tindall.

Nu meddelar klubben att 47-åringen var inlagd på sjukhus efter en lunginflammation.

”Klubben fortsätter att skicka sina varmaste hälsningar och sitt stöd till Eddie och hans familj under hans återhämtning. Krya på dig, coach”, skriver Newcastle på X.

Newcastle United can announce that Eddie Howe is recovering in hospital after being diagnosed with pneumonia.

The club continues to extend its best wishes and support to Eddie and his family as he continues his recovery.

Get well soon, gaffer 🫶 pic.twitter.com/cZy4FFTxUa

— Newcastle United (@NUFC) April 14, 2025