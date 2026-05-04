Isak i uppmärksammat ”bråk” med lagkamrat: ”Hur gammal är du?”

Konkurrens om redskap på gymmet är inget att ta lättsamt på.

I alla fall om man frågar Liverpool-duon Alexander Isak och Jeremie Frimpong.

I ett uppmärksammat klipp på sociala medier syns lagkamraterna i en skämtsam jargong på Liverpools träningsanläggning.

Liverpools svenska rekordförvärv Alexander Isak, 26, är skadad – igen (!). ”Blågult”-anfallaren missade stormatchen mot Manchester United i går, söndag, när Liverpool förlorade med 3–2, men enligt tränaren Arne Slot ska Isaks skadefrånvaro inte bli långvarig.

– Självklart väldigt oturlig och missnöjd med att Alex ådrog sig en liten – riktigt liten – skada, sa Liverpool-tränaren efter förlusten under söndagen.

Samtidigt har ett uppmärksammat klipp på den svenska anfallaren fått rejäl spridning på sociala medier. Klippet kommer från Liverpools officiella Youtube-konto och följer spelarna under uppladdning inför söndagens rivalmöte mot Manchester United på klubbens träningsanläggning AXA Training Centre.

Då hamnar Isak i ett skämtsamt bråk med lagkamraten Jeremie Frimpong, 25. Anledningen? Duon verkar konkurrera om samma maskin på gymmet.

– Hey, hur gammal är du? hörs Isak fråga den nederländska ytterbacken.

Efter en liten stund dyker lagkamraten Alexis Mac Allister, 27, upp för att avbryta ”bråket”. Mittfältaren kramar om Frimpong innan skratt utbryter i träningslokalen.

Den uppmärksammade videon har blivit väl mottagen av så väl Liverpool-supportrar som fans till andra lag.