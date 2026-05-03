United-talangen hjälte mot Liverpool

Manchester United slog Liverpool med 3–2.

Kobbie Mainoo låg bakom segermålet.

Under söndagen ställdes Manchester United mot Liverpool i Premier League. Inför matchen förklarade Liverpool-tränaren Arne Slot varför Alexander Isak saknades

– Självklart väldigt oturlig och missnöjd med att Alex ådrog sig en liten – riktigt liten – skada. Det är därför den här matchen kom lite för tidigt, sa Slot på klubbens hemsida.

United fick en drömstart på matchen. Efter 14 minuter hade hemmalaget tagit en 2–0-ledning efter mål av Matheus Cunha och Benjamin Sesko.

I den andra halvleken svarade Liverpool. Dominik Szoboszlai satte reduceringen i matchminut 47 och knappt tio minuter senare kvitterade Cody Gakpo.

Det var United som skulle få sista ordet. Klubbens egna supertalang Kobbie Mainoo satte 3–2 med knappa kvarten kvar och säkrade segern för ”The Red Devils”.

