Slot förklarar Isaks frånvaro: ”Oturligt”

Alexander Isak uppges vara ljumskskadad igen.

Inför matchen mot Manchester United gav tränaren Arne Slot besked.

– Alex ådrog sig en liten – riktigt liten – skada, säger han i ett uttalande.

Alexander Isak är tillbaka efter en lång skadefrånvaro. Under lördagen rapporterades det om att den svenske anfallaren ådragit sig en ny ljumskskada.

Isak saknades i Liverpools trupp i söndagens match mot Manchester United och huvudtränaren Arne Slot förklarade varför han saknas.

– Självklart väldigt oturlig och missnöjd med att Alex ådrog sig en liten – riktigt liten – skada. Det är därför den här matchen kom lite för tidigt, säger Slot på Liverpools hemsida.

Slot hoppas att Isak kan vara redo till nästa vecka.

– Men det är små marginaler, som det alltid är i fotboll, avslutade tränaren.