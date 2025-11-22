Isak sågas efter bottennappet: ”Usel insats”

68 spelade minuter, 0 mål.

Alexander Isak, 26, hade det tufft i förlusten mot Nottingham Forest.

Nu kritiseras Liverpool-svensken för sin insats.

Foto: Bildbyrån/ Alamy

Liverpool har haft det tufft i ligan. Under lördagen åkte de regerande mästarna på sin sjätte förlust på sina senaste sju ligamatcher – när de föll mot Nottingham Forest med 0–3.

Alexander Isak, som fick förtroende från start, byttes ut mållös i den 68:e minuten. Efter matchen var kritiken mot svensken hård.

– Isak förlorade alla sina sju utkämpade dueller i eftermiddag. Ännu en usel insats av Isak. Han har varit helt anonym, säger Sky Sports Laura Hunter.

”Miserabel”

Athletic-skribenten James Pearce tyckte att Isak inte syntes till i matchen.

”Isak fick utstå ännu en miserabel eftermiddag. Han hade bara 15 bolltouch, minst av alla startspelare. Den dyraste spelaren i Premier Leagues historia var anonym större delar av matchen.”

AS-journalisten Xavi Heras håller med:

”Isak var frånvarande igen – en kall vinter förutspås vid floden Merseys stränder.”



