Alexaner Isak tillbaka för Liverpool

Alexander Isak är tillbaka från skada.

Under lördagen finns han med i startelvan när Liverpool möter Nottingham.



Liverpool kliver in i pemier league-spelet igen efter landslagsuppehållet och tar i dag emot Nottingham Forest på Anfield.

När lagen släppte sina elvor kom beskedet många väntat på: Alexander Isak är tillbaka från skada.



Därmed gör han sin första ligastart sedan 19 oktober. Anfallaren har varit borta med ljumskskada men är alltså tillbaka från start.

Startelvor

Liverpool: Alisson – Szoboszlai, Konaté, van Dijk, Kerkez – Jones, Mac Allister, Gravenberch – Salah, Isak, Gakpo.



Nottingham: Sels – Savona, Milenkovic, Murillo, Williams – Sangaré, Anderson –Ndoye, Gibbs-White, Dominguez – Jesus