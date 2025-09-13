Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Bergvall startar för Tottenham

Tottenham Hotspur ställs mot West Ham United.
Då startar Lucas Bergvall för Spurs.
Matchen startar 18.30.

Under lördagen tar West Ham emot Tottenham på London Stadium i omgång fyra av Premier League.

West Ham-tränaren Graham Potter gör en korrigering inför matchen där Crysencio Summerville ersätter Niclas Füllkrug.

Då ställer Spurs upp med nyförvärvet Xavi Simons från start. Svenske Lucas Bergvall hittar in i elvan, för andra gången den här säsongen.

Startelvor:

West Ham: Hermansen – Diouf, Kilman, Mavropanos, Walker-Peters – Ward-Prowse, Soucek, Fernandes –  Paqueta, Bowen, Summerville

Tottenham: Vicario – Spence, Van de Ven, Romero, Porro – Sarr, Palhinha, Bergvall – Simons, Tel, Kudus

