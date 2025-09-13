Bergvall startar för Tottenham
Tottenham Hotspur ställs mot West Ham United.
Då startar Lucas Bergvall för Spurs.
Matchen startar 18.30.
Under lördagen tar West Ham emot Tottenham på London Stadium i omgång fyra av Premier League.
West Ham-tränaren Graham Potter gör en korrigering inför matchen där Crysencio Summerville ersätter Niclas Füllkrug.
Då ställer Spurs upp med nyförvärvet Xavi Simons från start. Svenske Lucas Bergvall hittar in i elvan, för andra gången den här säsongen.
Startelvor:
West Ham: Hermansen – Diouf, Kilman, Mavropanos, Walker-Peters – Ward-Prowse, Soucek, Fernandes – Paqueta, Bowen, Summerville
Tottenham: Vicario – Spence, Van de Ven, Romero, Porro – Sarr, Palhinha, Bergvall – Simons, Tel, Kudus
