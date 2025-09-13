JUST NU: Bergvall storspelade i Spurs seger

Tottenham vann med 3–0 mot West Ham.

Lucas Bergvall stod för mål och assist.

Svenskens första fullträff i Premier League.

Foto: Bildbyrån

Under lördagen tog West Ham emot Tottenham Hotspur. Spurs-tränaren Thomas Frank gav svenske Lucas Bergvall förtroende från start. Något den förre Dif-spelaren tog vara på.

Efter att Tottenham tagit ledningen genom Pape Matar Sarr slog Bergvall till. Mittfältaren fick en hög boll i djupled som han skarvade med huvudet över West Ham-keepern in i mål. Fullträffen blev Bergvalls första i Premier League.

Bara minuter senare spelade svensken fram Micky Van de Ven som petar in 3–0. Målet blev matchens sista och West Hams tuffa säsong fortsätter.

”Bergvall gjorde en fantastisk insats”, säger ex-spelaren Jamie Redknapp till Sky Sports.

Startelvor:

West Ham: Hermansen – Diouf, Kilman, Mavropanos, Walker-Peters – Ward-Prowse, Soucek, Fernandes – Paqueta, Bowen, Summerville



Tottenham: Vicario – Spence, Van de Ven, Romero, Porro – Sarr, Palhinha, Bergvall – Simons, Tel, Kudus