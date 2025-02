Cajuste från start i bottenmötet med United

Under onsdagskvällen spelas hela fem matcher i Premier League.

Manchester United mot Ipswich Town är en av dessa.

I bortalaget får svenske Jens Cajuste förtroendet från start.

Efter 26 omgångar i Premier League befinner sig Manchester United på en 15:e plats i tabellen, med 30 inspelade poäng. Tre placeringar under återfinns Ipswich Town, på 17 poäng.



Under onsdagskvällen ställs de två bottenlagen mot varandra på Old Trafford i Manchester.



Matchen har avspark vid 20.30 där tränare Ruben Amorim och Kieran McKenna väljer att starta med följande lag:



Manchester United: Onana; Yoro, Maguire, de Ligt – Dalot, Ugarte, Fernandes, Dorgu – Garnacho, Zirkzee – Höjlund.



Ipswich: Palmer; Tuanzebe, O’Shea, Greaves, Davis – Morsy, Cajuste – Philogene, Hutchinson, Clarke – Delap.