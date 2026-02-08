TV: Haaland hjälte när City vände och vann på Anfield

Under söndagen ställdes Liverpool mot Manchester City.

Då såg toppmötet ut att sluta med delad pott.

Sedan avgjorde Erling Haaland på tilläggstid.

Foto: Alamy

Efter 24 omgångar i Premier League hade Manchester City spelat in 47 poäng och befann sig på en andraplats i tabellen.

Liverpool hade i sin tur spelat in 39 poäng vilket innebar att de var det sjätte bästa laget i Premier League.

Under söndagskvällen ställdes de två storklubbarna mot varandra på Anfield i vad som länge såg ut att bli en mållös tillställning.

Detta fram till den 74:e minuten, då Dominik Szoboszlai stod för ett rejält snyggt frisparksmål som ställde Donnarumma i City-buren.

Bortalaget valde dock inte att tappa huvudet efter Liverpools ledningsmål utan skulle se till att kvittera. Detta genom Bernardo Silva, som avslutade ett fint anfall med precision.

Det var heller inte över där. I den 93:e minuten tilldelades bortalaget en straff, och fram klev Erling Haaland. Då visade norrmannen prov på kyla och vann matchen åt Manchester City.

Tio minuter efter Haalands 2-1-mål drog Dominik Szoboszlai på sig ett rött kort.

***

Startelvor:

Liverpool: Alisson, Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Wirtz, Salah, Ekitike, Gakpo.

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guehi, Ait-Nouri, Rodri, Bernardo, O’Reilly, Semenyo, Marmoush, Haaland.