Anthony Elanga bänkas mot Chelsea

Idag ställs Newcastle mot Chelsea i den 17:e omgången av Premier League.

Då inleder Anthony Elanga matchen på bänken.

Matchen har avspark klockan 13.30.

Foto: Alamy

Efter 16 omgångar av Premier League befinner sig Chelsea på en fjärdeplats i tabellen med 28 inspelade poäng.

Åtta placeringar nedanför, med 22 poäng, befinner sig Newcastle – som idag tar emot Londonklubben på St. James’ Park.

Då står det klart att Anthony Elanga får inleda matchen på bänken.

Startelvor:

Newcastle: Rasmdale; Hall, Schär, Tonali, Gordon, Thiaw, Murphy, Woltemade, Bruno G, Ramsey, Miley.

Chelsea: Sanchez; Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella – James, Caicedo – Neto, Palmer, Garnacho – Joao Pedro.